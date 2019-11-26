Ремонт дороги перекроет участок Прилукской, а работы на коммуникациях ограничат Гранитную и Крыленко

Дорожные работы, подготовка к ремонту фасада, а также работы на газопроводе и инженерных сетях с 28 ноября внесут изменения в схему организации движения в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт дорожного покрытия перекроет движение транспорта по Прилукской улице в створе Днепропетровской улицы с 22:00 28 ноября до 7:00 29 ноября. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Самое долгое из ближайших ограничений ждет улицу Егорова. С 28 ноября 2019 года до 29 апреля 2020 года будет ограничен проезд на участке от набережной Обводного канала до 7-й Красноармейской улицы. ООО «ТЭРРА» разместит там строительные леса с пешеходной галереей для капитального ремонта фасада дома 145, литера Г, по набережной Обводного канала.

Еще два ограничения будут действовать до конца декабря. В связи с реконструкцией газопровода ООО «ПетербургГаз» с 28 ноября по 27 декабря ограничит движение транспорта по Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до Малоохтинского проспекта.





А до 22 декабря в связи с продолжением работ по прокладке инженерных сетей, которые ведет ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», будет ограничен проезд по улице Крыленко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.