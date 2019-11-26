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Происшествия
26.11.2019 16:55
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Застывших мертвецов нашли в машине у деревни Сяськелево под Гатчиной

Мертвых парня и девушку нашли в автомобиле у деревни Сяськелево в Гатчинском районе Ленобласти 26 ноября. По словам местной жительницы, перед трагедией у молодых людей сломалась машина. С открытым капотом они просили помощи. Однако не дождались. 

Как сообщает издание 47news, встревоженные гатчинцы заметили сомнительный «Черри» на обочине и сообщили об этом в полицию района. Жители испугались, обнаружив внутри машины двух застывших посиневших молодых людей. Девушка прилегла на сиденье, у парня на коленях заметили телефон. В машине лежала еще не замерзшая бутылка воды. 

«В салоне, по всей видимости, было тепло, возможно, машина была заведена, но кончился бензин – горела лампочка датчика», – рассказал один из жителей района, посчитав, что пара могла угореть. 

По данным полиции, девушке было 22 года. Следов убийства, насильственных действий на телах не нашли. По одной из версий следствия, причиной смерти могло быть употребление неких веществ. 


«Черри» зарегистрирована на 31-летнего мужчину из Ростовской области.

 

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