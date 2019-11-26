Томская полиция показывает, каким бывает занос. Видео ДТП из салона встречного самосвала

Тему заносов продолжает ДТП в Томской области. Там водитель автомобиля, потерявшего управление, скончался.

Как сообщает областное УМВД, авария произошла 26 ноября около 11:40 на Чекистском тракте. Водитель легкового Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую Scania. Он погиб на месте.

Томская полиция выложила запись видеорегистратора «Скании» в YouTube. На ней видно, что машину вынесло на встречную полосу уже в заносе.





В похожей аварии – столкновении со встречным грузовиком – погибла сегодня женщина-водитель в Челябинской области. Её Renault Symbol влетел в автозак ФСИН.

Причиной серьёзного ДТП на трассе «Нарва» в Ленинградской области, возможно, тоже стал занос: по какой-то причине женщину на внедорожнике унесло в ограждение, и затем она выкинула в кювет грузовик. Пострадали три человека.

ДТП в Петергофе, где женщина в результате заноса отправила в кювет прицеп, обошлось без серьёзных травм.