Смольный отсудил 5 млн рублей неустойки у компании родственника Вячеслава Макарова

Арбитражный суд Петербурга принял решение взыскать в пользу города 5 млн рублей неустойки с компании «Союз-Строй Инвест» за нарушение условий договора строительства досугового центра на Дунайском проспекте. Об этом говорится в решение суда, размещенном на портале «Электронное правосудие». Совладельцем фирмы является Владимир Селегень — свёкр дочери спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Анны.

Арбитраж постановил частично удовлетворить иск комитета имущественных отношений и взыскать с «Союз-Строй Инвеста» 5 млн рублей неустойки за просрочку реализации проекта культурно-досугового центра.

«Приняв во внимание обстоятельства дела, учитывая компенсационный характер неустойки, следуя принципу соблюдения баланса прав и интересов сторон, суд полагает, сумма неустойки в 5 000 000 руб. является соразмерной последствиям нарушения обязательства со стороны ответчика, в связи с чем заявленные требования подлежат частичному удовлетворению», – говорится в решении суда.







Ответчик может обжаловать решение. Будет ли это сделано, станет известно позднее, прокомментировали в компании «Фонтанке». В КИО сейчас, в свою очередь, также решается вопрос об обжаловании.





Суд учел, что реализация пятой очереди проекта – гостиницы с выставочной галереей и автопаркингом – на момент предъявления иска была частично выполнена. Комитет имущественных отношений подал иск к компании в июле 2019 года. В исковых требованиях была заявлена неустойка в размере 29,9 млн рублей.

В 2016 году компания «Союз-Строй Инвест» получила в аренду участок площадью 55,9 тысячи кв. м по адресу: Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского и Пулковского шоссе), для реализации инвестпроекта по строительству многофункционального культурно-досугового центра.

По данным СПАРК, совладельцами компании являются Владимир Байдаков (51%), Сергей Ногай (24,5%) и Владимир Селегень (24,5%), также указано обременение в виде залога по кредитному договору с ПАО «Банк "Санкт-Петербург"». Селегень приходится свёкром дочери председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Анне.