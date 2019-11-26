МОК призвал не наказывать невиновных российских спортсменов и подключить к расследованию допинг-скандала Совет Европы и ЮНЕСКО

Международный олимпийский комитет выступил с рядом заявлений по поводу ситуации вокруг возможного отстранения российского спорта еще на четыре года. Документ был опубликован на сайте МОК 26 ноября.

«Международный олимпийский комитет осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории перед передачей их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в январе 2019 года. Данная манипуляция – это атака на надежность всего спорта, это ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию», – говорится в сообщении МОК.

Комитет просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории. Это позволило бы убедиться, что виновные будут наказаны, а невиновные – полностью защищены. В то же время виновность в манипуляциях с допинг-пробами Олимпийского комитета России (ОКР) и отдельных представителей спортивного движения в стране не была доказана.

МОК призвал Всемирное антидопинговое агентство передать данные о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что в Кремле планируется неформальная встреча руководителей спортивных федераций России с руководством страны.



