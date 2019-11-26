Судье, поддержавшей иск оппозиции об итогах петербургских выборов, не позволили рассмотреть аналогичное дело

У судьи Московского районного суда Татьяны Лемеховой, которая встала на сторону оппозиции и отменила итоги голосования на одном из участков в муниципалитете «Новоизмайловское», изъяли из производства аналогичное дело по соседнему муниципалитету, «Московская застава». Об этом «Фонтанке» стало известно 26 ноября.

Суд объединил в одно дело исковые заявления с требованием отменить итоги голосования на участке №1285, которое рассматривает судья Юлия Ершова, и участке №1286, которое до сих пор находилось в производстве Татьяны Лемеховой. Из-за этого решения оба иска перешли в производство Юлии Ершовой.

На участках №1285 и 1286 (оба находятся в муниципалитете «Московская застава»), по словам проигравших оппозиционных кандидатов, ситуация в ночь после выборов складывалась примерно одинаково. Члены участковых комиссий не составили протоколов об итогах голосования (то есть не зафиксировали результат подсчета голосов), а просто собрали бюллетени и уехали. На участке №1285, по утверждению истцов, вывозить бюллетени помогал на тот момент кандидат в депутаты от «Единой России», а теперь глава муниципалитета Юрий Докукин.

До сих пор в производстве судьи Татьяны Лемеховой находилось пять дел, касающихся отмены итогов голосования в муниципалитетах Московского района Петербурга. Она уже закончила рассматривать три иска и один из них удовлетворила: отменила итоги голосования на участке №1393 в «Новоизмайловском» (там, по утверждению оппозиционеров, протоколы были переписаны в пользу единороссов и примкнувших к ним самовыдвиженцев). При этом иски с требованием отменить итоги голосования на участках в муниципалитетах «Звездное» и «Гагаринское» судья не удовлетворила. Теперь, после изъятия из производства Татьяны Лемеховой дела по «Московской заставе», ей предстоит рассмотреть еще только один иск – об отмене итогов голосования в том же «Новоизмайловском». Следующее заседание по этому делу должно было состояться сразу же после первого прецедентного решения судьи по соседнему участку, но она отложила его на 18 декабря.



