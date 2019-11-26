Кроме футбола, трассы и памятника Путин в Петербурге проверит кораблестроителей и дзюдоистов

Обширная программа президента России Владимира Путина на 27 ноября в Петербурге включает не только открытие трассы и памятника Даниилу Гранину, но и еще как минимум два обьекта.

План перемещений главы государства 26-го числа опубликован на сайте Кремля. В нем, среди прочего, отмечен визит на «Адмиралтейские верфи», там Путин посмотрит на подлодку «Петропавловск-Камчатский» и еще недостроенные патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», корабль «Виктор Черномырдин». На время визита также запланирована церемония закладки корабля «Николай Зубов».

Найдется время и для юбилеев – президент приедет в клуб дзюдо «Турбостроитель», там он отметит 50-летие секции самбо, которую возглавлял его тренер Анатолий Рахлин.

Как сообщалось ранее, утром глава государства откроет скоростную трассу М-11, позже встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом.





В программе также открытие памятника Даниилу Гранину.

В тот же день состоится церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. С главой государства она была практически в дружеских отношениях. Присутствие Путина на панихиде официально не подтверждено. Безопасность в здании Двенадцати коллегий, между тем, обеспечит Федеральная служба охраны.