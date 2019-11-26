«Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя». Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума «Проектория», как выбирал профессию. Как пишет 26 ноября РИА Новости, глава государства общался с участниками форума в Ярославле при помощи телемоста.

«У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, – моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя», – рассказал президент.

Путин о выборе профессии: Я тоже стоял перед выбором — кем стать? У меня были дискуссии с родителями и тренером. Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я все примерял на себя. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают pic.twitter.com/Im33MXpHME — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 26, 2019

Путин подчеркнул, что у него были «сложные дискуссии» с родителями и тренером по поводу выбора профессии. Чтобы определиться, будущий президент ходил по разным учебным заведениям.

«Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг. Вот это и есть "примерочная" (профессий. – Прим. ред.). Надо на себе все это примерить и почувствовать – ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет? Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», – уточнил Путин.



