Глав спортивных федераций пригласят в Кремль неформально для обсуждения отстранения России от международных соревнований

Встреча в Кремле руководства страны с главами всероссийских спортивных федераций, вопреки заявлению Дмитрия Пескова, все же состоится в ближайшее время. Как стало известно «Фонтанке», мероприятие будет носить неформальный характер.

Не исключено, что на этой встрече будет присутствовать президент Владимир Путин, у которого накопились вопросы к руководителям отечественного спорта. Напомним, СМИ еще утром сообщили о планирующейся встрече в администрации президента. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой встречи не планируется.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря на заседании исполкома организации.



