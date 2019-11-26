Глав спортивных федераций пригласят в Кремль неформально для обсуждения отстранения России от международных соревнований
Встреча в Кремле руководства страны с главами всероссийских спортивных федераций, вопреки заявлению Дмитрия Пескова, все же состоится в ближайшее время. Как стало известно «Фонтанке», мероприятие будет носить неформальный характер.
Не исключено, что на этой встрече будет присутствовать президент Владимир Путин, у которого накопились вопросы к руководителям отечественного спорта. Напомним, СМИ еще утром сообщили о планирующейся встрече в администрации президента. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой встречи не планируется.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря на заседании исполкома организации.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Напомним, ситуация с отстранением России от международных соревнования возникла после того, как специалисты ВАДА обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.