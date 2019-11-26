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Строительство
Публикуется на правах рекламы
26.11.2019 18:00
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Коммерческая недвижимость на Царскосельских холмах

Коммерческая недвижимость на Царскосельских холмах

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе состоялась презентацию коммерческих объектов для профессиональных участников рынка недвижимости.

На встрече присутствовали представители собственника, специалисты ведущих брокерских агентств и консультанты по инвестициям в недвижимость. Компания «Центр развития» предложила на продажу коммерческие помещения, а также земельные участки под жилищное строительство и промышленное использование. Объекты находятся в Пушкинском районе в непосредственной близости от Петербургского шоссе. На площади 316 гектар ведётся комплексная застройка, включающая в себя малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы», социальную и транспортную инфраструктуру.

Как действующий бизнес продаётся бизнес-центр «Перспектива». Объект площадью 10 000 квадратных метров введён в эксплуатацию в 2016 году. Он построен из современных энергоэффективных материалов, оборудован бесшумными лифтами, собственной газовой котельной, системами вентиляции и кондиционирования. Панорамное остекление создаёт стильный концептуальный внешний облик и открывает великолепные виды на Петербург и Пушкин. Здание расположено на закрытой охраняемой территории с парковкой. Офисные помещения сданы в аренду представителям среднего и малого бизнеса, с ними заключены долгосрочные контракты. Заполненность площадей составляет 97%.

На презентации был анонсирован новый общественно-деловой объект – бизнес парк «Гараж». Он станет логическим продолжением развивающейся деловой зоны в пределах нового микрорайона. Строительства «Гаража» началось в сентябре текущего года, завершить его планируется в следующем году. Проект включает в себя четырёхуровневый отрытый паркинг на 300 машино-мест и двухэтажное здание с торговыми и офисными площадями. Принимаются заявки на покупку и аренду помещений.

На продажу предлагаются земельные участки различного назначения площадью от 1 до 35 га. Участки находятся на территории с хорошей транспортной доступностью. Имеются все правоустанавливающие документы, градостроительные планы и техническая возможность для подключения к сетям.

Отдел продаж и аренды от собственника: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк Гараж, жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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