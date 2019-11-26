Не только хостелы. «Закон Хованской» грозит выселением отелям в бывших общежитиях и гостиницам вузов

«Тёмные места» в скандальном законе осветит кейс петербургского отеля «Маяк». Может ли гостиница в расселенном общежитии нарушить интересы соседей без права собственности, предстоит разобраться суду.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Новую сферу применения «закона Хованской», который с 1 октября запретил гостиницы в жилых помещениях, открыла прокуратура Кировского района Петербурга. В конце минувшей недели ведомство обратилось в Кировский суд с иском к ООО «ОтельСервис» с требованием прекратить работу отеля «Маяк» на Двинской улице, дом 16, корпус 2.

«Жилые помещения используются для осуществления предпринимательской деятельности по возмездному оказанию услуг по временному проживанию граждан в целях регулярного извлечения прибыли. Кроме того, сведения о возможности проживания и приобретения услуг размещены на интернет-сайтах с возможностью оплаты при бронировании», – говорится в сообщении надзорного органа. По мнению прокуратуры, это противоречит последним изменениям в Жилищном кодексе, внесенным по инициативе депутата Галины Хованской и ее коллег.

Гостиницу «Маяк», действительно, легко найти на любых сервисах бронирования. По данным на сайте отеля, его фонд насчитывает 200 номеров с общими удобствами (душ и туалет на блок по 5 – 6 номеров) и кухней. Он занимает восемь этажей в 15-этажном здании бывшего общежития. Предприятие даже прошло официальную классификацию в категории «без звезд», сертификат действует до ноября 2020 года.

По мнению собственников «Маяка», ни буква, ни дух «закона Хованской» к отелю неприменимы. Но у участников рынка другое мнение: существующее законодательство не дает ясного ответа. Поэтому решение суда может создать важный прецедент для всего гостиничного рынка или, наоборот, открыть ящик Пандоры, считают они.





Первое заседание назначено на 17 декабря. Но уже очевидно, что главные дискуссии развернутся вокруг правового статуса площадей, на которых работает «Маяк».

Действующая редакция Жилищного кодекса не допускает размещения в жилых помещениях гостиниц и отдельно оговаривает, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Такие формулировки были направлены в первую очередь против хостелов и мини-отелей, которые располагаются в жилых домах и постояльцы которых смущают покой соседей — владельцев жилых квартир.

По словам представителя ООО «ОтельСервис» Александра Зубарева, помещения на 1-м и 2-м этажах здания на Двинской, 16, официально являются нежилыми, а с 3-го по 15-й относятся к так называемому «специализированному жилищному фонду». Такой статус достался им от общежития ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Как ранее писала «Фонтанка», в 2017 году права собственности на здание перешли физическому лицу – Владимиру Мисагитовичу Латыпову. ООО «ОтельСервис», гендиректором и владельцем которого является Вячеслав Владимирович Латыпов, арендует часть площадей под гостиницу.

Жилищный кодекс дает закрытый перечень жилых помещений. Это «жилой дом и часть жилого дома», «квартира или часть квартиры» и «комната». По словам Александра Зубарева, ни к одному из них площади на Двинской, 16, не относятся, а значит, «Маяк» работает в правовом поле. Но тот же кодекс классифицирует общежитие как «жилое помещение в специализированном жилищном фонде». А раз гостиничная деятельность несовместима с жилым статусом, то налицо нарушение закона, парирует прокуратура.

Вероятно, суду придется рассмотреть вопрос о том, нарушает ли «Маяк» права своих соседей. Гостиница находится в отдельно стоящем здании и принадлежит одному собственнику, говорит Александр Зубарев.

Вот только в наследство от общежития ООО «ОтельСервис» все же досталось несколько жильцов: продавая здание, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» не до конца расселил своих постояльцев. Об их попытке отстоять свои комнаты «Фонтанка» подробно рассказывала в 2017 году. Но суд не удовлетворил их требования и не разрешил зарегистрировать право собственности, сославшись на то, что площади ни к одному из видов жилых помещений не относятся. По словам Александра Зубарева, несколько человек по-прежнему проживают на неотремонтированных верхних этажах. Но собственник через суд добивается решений о снятии с регистрационного учета и обязании освободить помещения.

Таким образом, если суд удовлетворит иск прокуратуры, он фактически встанет на сторону жильцов, которых сам же лишил прав на комнаты. Но это будет не единственным правовым последствием решения, считают эксперты. Если «Маяку» не удастся отбиться от претензий, под угрозой закрытия могут оказаться, к примеру, ведомственные гостиницы и хостелы в общежитиях вузов. Те, кто не смог перевести помещения в нежилой фонд, как правило, имеют статус специализированного, отмечает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Это знак рынку, что власть будет серьезно применять поправки Хованской», – говорит он.





Среди тех, кто зарабатывает на гостиничных услугах, а значит, может привлечь внимание прокуратуры, например, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. На своем сайте вуз предлагает на летние месяцы 365 номеров на 855 мест в комплексе на Фучика, 15, а также и 90 номеров на 180 мест на Хвойной, 13/15. В пресс-службе университета отказались отвечать на вопрос «Фонтанки» о статусе помещений и возможном применении к нему «закона Хованской», финансовые потери от возможного прекращения гостиничной деятельности в пресс-службе также оставили без комментария.

Немалый номерной фонд также числится за Петербургским государственным университетом путей сообщения на 7-й Красноармейской. Стоимость ночи при одноместном размещении варьируется от 2640 рублей в низкий сезон до 3624 рублей в высокий. От 3500 рублей начинаются цены на номера в МФК «Горный» на Наличной улице, 28/16, говорится на сайте Санкт-Петербургского государственного горного университета. Тот же адрес есть в списке общежитий.

О планах сдавать комнаты в общежитиях на лето туристам ранее сообщал СПбГУ, на сайте вуза говорится о предоставлении 167 мест «гостевых мест» в общежитиях на Капитанской улице и на Ботанической улице в Петергофе. На момент публикации пресс-служба университета на запрос не ответила.

В ИТМО гостиничный тип размещения с посуточной оплатой существовал вплоть до этого года. Но теперь такой опции нет, поскольку все комнаты заняты студентами, рассказали в отделе общежитий. Но в пресс-службе позднее уточнили, что как такового отеля никогда не было, но «комнаты одного из общежитий иногда использовались для внутренних целей вуза – например, когда приезжали студенты-«краткосрочники», члены наблюдательного совета, ученые из других городов. «В этом году, действительно, такая практика прекратилась, но с «законом Хованской» это никак не связано: в этой части общежития был проведен ремонт, и теперь там на постоянной основе живут студенты», – отметили в вузе.

«Катастрофа «от закона Хованской» будет гораздо крупнее, чем предполагалось изначально», – считает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. Ранее организация оценивала, что в Северной столице должны были прекратить работу около 1,5 тысячи мини-отелей в жилом фонде, хотя многие продолжили работу, переквалифицировавшись в гостевые комнаты. «Когда шло обсуждение, коллеги по бизнесу попрятались, так как считали, что их обойдет стороной, но теперь очевидно, что под запрет попадет и специализированный жилищный фонд, который есть у многих госпредприятий», – говорит Тамара Буйлова. По ее словам, кейс «Маяка» лишний раз подтвердил «сырость» нововведений. «Закон принят, но подзаконных актов, которые бы установили правила игры, нет», – говорит эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»