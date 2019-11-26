СМИ: За «невыгодный договор с Россией» на 223 млн долларов трех топ-менеджеров совместного с «Газпромом» польского предприятия могут посадить на 10 лет

Польское агентство внутренней безопасности рапортует о задержании трех бывших руководителей компании EuRoPol GAZ, созданной «Газпромом» и польской PGNiG. Они якобы нанесли Польше ущерб в 223 миллиона долларов.

«Задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений, причинивших материальный ущерб компании EuRoPol GAZ <...> на общую сумму более 848 миллионов злотых (223 миллиона долларов)», – сообщает 26 ноября польское издание TVP со ссылкой на спецслужбы.









По версии следствия, три топ-менеджера, фамилии которых не называются, были членами правления компании в 2010 году и заключили межправительственное соглашение, заведомо невыгодное для Польши и противоречащее закону Европейского Союза. Если их вина будет доказана, то следующие 10 лет они могут провести за решеткой.

Согласно соглашению, EuRoPol GAZ и «Газпром экспорт» отказались от взаимных претензий, а Польша не стала поддерживать иск против российской компании в международном коммерческом арбитражном суде.





Фигурантом дела стала и бывший заместитель министра экономики Польши Гражина Генцлевская, которая, по версии следствия, предоставила ложную оценку соглашения с Россией.