Впереди четыре года унижений. Российский спорт все-таки снова упал в пропасть

Россия, скорее всего, останется за пределами мирового спорта еще на четыре года. Это худший прогноз из всех, и он же самый реальный. Теперь вопрос только один: кто будет нести за это ответственность?

ОИ-2018 в Пхенчхане / Фигуристки из России Алина Загитова (вторая справа), завоевавшая золотую медаль, и Евгения Медведева (справа) / автор фото - Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В минувший понедельник, 26 ноября, The New York Times выстрелил инсайдом: комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Вскоре ВАДА подтвердило эту информацию официально. Дальше российским официальным лицам пришлось непросто.

Окончательное решение будет принято на исполкоме ВАДА 9 декабря. Есть мнение, что Международный олимпийский комитет против жестких решений, а в состав исполкома ВАДА входят пятеро представителей олимпийского движения. Каждый из них в сентябре 2018 года проголосовал за восстановление РУСАДА (и по факту всего отечественного спорта) в правах. Это якобы означает, что надежда есть. Но такая надежда – самообман.

После прошлогоднего решения ВАДА и так подверглось жесткой критике со стороны международных экспертов и авторитетных спортсменов. Принимавшим это решение пришлось оправдываться, говоря, что это аванс. К сожалению, Россия их доверие не оправдала.

Сначала экспертов ВАДА почти месяц не пускали в московскую антидопинговую лабораторию, хотя это было самым главным условием восстановления в правах. Дошло до того, что генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу пришлось обращаться с открытым письмом к Путину. После Нового года лабораторию все же открыли для международных экспертов. Все сроки были нарушены, но ВАДА вновь встало на сторону России, хотя получило за это еще большую порцию критики. И это было последней каплей терпения, что четко объяснил в интервью «Фонтанке» Юрий Ганус.





– Дальше никто прощать не будет, мы сами обострили ситуацию, – говорил он.

Естественно, что сорванные сроки не могли не вызвать подозрений. После извлечения данных ВАДА предупредило о «самых жестких последствиях» в случае обнаружения даже мельчайших манипуляций с базой. Оправдания и «рабочие процессы», о которых говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с допуском в лабораторию, уже никого не волновали. Вряд ли кто-то удивился, когда следы манипуляций все-таки нашли. И это были не единичные неточности, а тысячи подозрительных изменений.

Что именно нашли эксперты ВАДА, по-прежнему неизвестно. По неофициальным данным, из базы пропал большой массив файлов, связанных с положительными допинг-пробами. Кого именно пытались защитить таким образом, мы уже вряд ли узнаем. Остается только гадать.

Министр спорта РФ Павел Колобков неловко свалил все на устаревшие компьютеры. Это было очень похоже на то, как он переложил ответственность за продление дисквалификации российской Федерации легкой атлетики на журналистов. То есть фактически руководство отечественного спорта признало наличие изменений в базе. Все остальное, с учетом истории с проблемами допуска к базе данных и других допинговых случаев, уже неважно.

Источники «Фонтанки» в спортивных федерациях в разговорах не под запись не скрывают, что все очень плохо. Еще четыре года безвременья — это то, на что уже сейчас стоит настраиваться.

Чуть больше повезло футболистам и хоккеистам. Опасности для проведения в России чемпионата Европы по футболу в 2020 году почти нет, так же как и для участия национальной команды в этом турнире. Формально Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не обязан выполнять рекомендации ВАДА. К тому же чемпионат Европы считается региональным турниром, а запрет в кодексе ВАДА распространяется только на соревнования с мировым статусом. Поэтому больше вопросов по участию российской команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года, но и тут авторитет Международной федерации футбола (ФИФА) и ее неформальные отношения с руководством России могут сыграть определяющую роль. В конце концов, ВАДА может только рекомендовать что-либо федерациям, но не ставить их в жесткие рамки.

То же самое с хоккеем. Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель находится в тесном сотрудничестве с руководством Федерации хоккея России. Вряд ли существует страна за пределами Швейцарии, где базируется штаб-квартира ИИХФ, в которой он за последние годы бывал чаще, чем в России. Поэтому чемпионату мира в Петербурге 2023 года тоже вряд ли что-то будет угрожать.





– Из разговоров с нашими юристами – я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры (также планируется проведение молодежного и женского чемпионатов мира. — Ред.) для России, – цитирует Рене Фазеля «Спорт-Экспресс». – Что касается лично меня, то я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще непричастны. Сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда её наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский – в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист.

Проблема в том, что наиболее медалеемкие виды спорта менее расположены к России и в них у ВАДА больше авторитета. Та же ситуация с Олимпиадами 2020 года и 2022-го. Похоже, что отечественным олимпийцам вновь придется проходить унизительную процедуру индивидуальных заявок и стыдливо прятать триколор. Но министр спорта по-прежнему считает, что российские чиновники, допустившие подобную ситуацию, невиноваты.

– Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними (экспертами ВАДА. — Ред.), – говорил Колобков журналистам во вторник, 26 ноября. – Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации.

По данным «Фонтанки», в Кремле в ближайшее время все-таки планируется неофициальная встреча руководителей отечественного спорта с администрацией президента. Другое дело, что ситуация, пока шли «рабочие процессы», вышла из-под контроля. Расплачиваться придется двумя олимпиадами и еще одним загубленным поколением спортсменов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»