Путин встретится в Петербурге с президентом УЕФА на фоне новостей об отстранении России от международных соревнований

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

«Запланированы двусторонние встречи главы Российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – говорится в сообщении.

Темы, которые будут обсуждаться во время встречи, не уточняются. Между тем поговорить им будет о чем. Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство будет рекомендовать отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Напомним, в 2020 году Россия примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, куда ранее отобралась отечественная команда.



