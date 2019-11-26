«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые семейные квартиры в ЖК «Стрижи в Невском»

Setl Group

Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 жилого комплекса «Стрижи», который строится в шаговой доступности от станции метро «Ломоносовская».

Среди новых квартир — просторные трех- и четырехкомнатные европейского формата. В планировках предусмотрено все для комфортной жизни семей с детьми: большие кухни-гостиные, несколько санузлов, широкие коридоры, где можно установить вместительный шкаф. В некоторых вариантах имеется два балкона и запланированы специальные постирочные комнаты. Секция также отличается небольшим количеством квартир — всего 4 на этаже — что обеспечит дополнительный комфорт.

ЖК «Стрижи» от Setl Group строится в развитой части Невского района, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская». Напротив жилого комплекса находится парк имени Бабушкина с катком и аттракционами — популярное среди петербуржцев место для отдыха. Жилой комплекс состоит из домов высотой от 10 до 24 этажей: благодаря такому решению из окон большинства квартир открывается великолепная панорама Невы.

Особым преимуществом ЖК «Стрижи» станут «парящие дворы», расположенные в нескольких метрах от земли, и перекинутые между ними «воздушные мосты». Для удобства жителей в проекте также запланированы магазины и кафе на первых этажах домов и детский сад на 250 мест.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер ЖК «Стрижи в Невском» и всех остальных объектов Setl Group. Компания работает в общей сложности с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

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