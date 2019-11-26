На «Коле» и «Сортавале» камеры будут вычислять среднюю скорость автомобилей

На федеральных трассах Карелии осенью 2019 года установили семь новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На трех участках дорог камеры будут измерять не только мгновенную, но и среднюю скорость транспортных средств.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», новые комплексы фотовидеофиксации нарушений появились на трех участках трассы Р-21 «Кола» (в районе 394-го, 366-го километров и в деревне Вилга), на подъезде к аэропорту «Петрозаводск», двух участках трассы А-121 «Сортавала» (в районе 419-го и 442-го километров дороги), а также на подъезде к МАПП «Вяртсиля» в поселке Рюттю.

Помимо этого, впервые в Карелии на трех участках федеральных трасс комплексы фотовидеофиксации помимо замера мгновенной скорости движущегося транспорта будут еще и вычислять его среднюю скорость. Этот показатель будут фиксировать на участках «Колы» с 418-го по 419-й километр в деревне Вилга и с 366-го по 371-й километр, а также на участке «Сортавалы» с 419-го по 442-й километр.

До конца ноября все комплексы заработают в тестовом режиме. Затем Центр автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) начнет оформлять постановления о нарушениях, а водители – получать «письма счастья».





Всего сейчас в Карелии работает 27 комплексов фотовидеофиксации. В Упрдоре отмечают, что это один из самых эффективных способов устранения причин ДТП, связанных с нарушениями ПДД, в том числе с превышением скорости.