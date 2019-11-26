«У нас есть снегурочки, зайчики и деды-морозы». Беглов подобрал петербургским депутатам роли на Новый год

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил депутатам поучаствовать в организации праздничных мероприятий, посвященных Новому году. «Это праздник, это единение исполнительной, законодательной, муниципальной властей. Если мы все вместе празднуем, знаем, как праздновать, это хорошо», – заявил он на заседании правительства города 26 ноября.

Эту речь губернатор произнес в ответ на вопрос представителя Законодательного собрания в правительстве города Михаила Бродского. Тот спросил, какая роль отведена депутатам в подготовке города к праздникам. «Вопрос абсолютно правомерен. Нам нужно совместно готовить мероприятия. У каждого есть свой опыт. Надо предусмотреть ряд совещаний, депутатов пригласить», – сказал Беглов. «У нас есть снегурочки, есть зайчики и деды-морозы. Хорошее предложение [об участии депутатов в подготовке], кстати», – резюмировал губернатор.



