Несправедливо уволенный сотрудник СПбГУ отсудил у вуза более 300 тысяч рублей

Василеостровский районный суд признал незаконным увольнение сотрудника СПбГУ Игоря Коровина. Об этом 26 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Коровин работает в университете с 2009 года. Начинал с должности инженера охраны труда. В 2013 году он был переведён на пост заместителя начальника отдела охраны труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности ректората. В июне 2019 года он был уволен по статье за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин». Решению предшествовало рассмотрение комиссией по этике заявления от специалиста по охране труда Ташбаева.

Комиссия установила, что в рабочее время в помещении отдела охраны труда Коровин избил Ташбаева и порвал свитер. Пострадавший обратился в травматологический пункт, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Тогда члены комиссии признали, что поведение Коровина «несовместимо с высоким статусом сотрудника СПбГУ».

Замначальника отдела не стал отрицать, что перегнул палку, но попросил признать незаконным своё увольнение и восстановить себя на работе. Также Коровин попросил взыскать с вуза средний заработок за пять безработных месяцев и 100 тысяч компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования истца: помимо восстановления на работе он взыскал с СПбГУ 313 тысяч неполученной зарплаты и компенсацию в размере 20 тысяч рублей.



