ГК «ПСК»: чем живёт сердце Петербурга

Невский проспект всегда был индикатором жизни Петербурга и деловой активности горожан. Это было справедливо и в XIX веке, и — особенно — на рубеже тысячелетий. Эксперты ГК «ПСК» проанализировали историю развития главной артерии Северной столицы и рассказали на примере ЖК бизнес-класса «Новый Невский» о том, как пишется современная история, пожалуй, самого узнаваемого проспекта России.

ПСК

Деловая недвижимость

С момента своего появления Невский проспект стал точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей города. Это автоматически сделало его главной витриной Петербурга, где каждый крупный бизнес стремился открыть свой магазин или офис.

— Именно с Невского началось становление коммерческой недвижимости в 90-х годах. Здесь открывались первые бизнес-центры, отели, офисные здания, бутики. Причём не только отечественные: международные компании, хлынувшие на российский рынок, считали необходимым открывать свои представительства непременно на главной магистрали, — отмечают в ПСК.

Локации вдоль Невского проспекта давно заняты известными брендами и мало кто уступит такое место. Отсюда свой особый ритм развития: за последние 15 лет совершено не более 30 крупных сделок купли-продажи коммерческих помещений*. Новых офисных помещений ввиду специфики локации появляется сравнительно мало. Сейчас, по данным IPG.Estate, объём офисной недвижимости здесь на уровне 70 тыс. кв. м, ещё 16 тыс. кв. м появятся до конца года.

Премиальные локации

При этом Невский проспект неоднороден: здесь достаточно торговых точек для широкой публики. Премиальный сегмент формируются в отдельных локациях проспекта и примыкающих к нему улицах. Например, на участке от площади Александра Невского до площади Восстания. Это так называемый Старо-Невский. Именно здесь в 2016 году стала формироваться торговая зона премиум-класса.

Летом этого года ключевые luxury-ритейлеры зарегистрировали ассоциацию, которая выведет Старо-Невский на позицию премиальной торговой улицы №1 в Петербурге, что одновременно поднимет ценность локации. Здесь планируют проводить художественные выставки и городские мероприятия, формируя новую точку притяжения общественного интереса. Другими словами, это будет петербургская Виа Монтенаполеоне или Авеню Монтень – по аналогии с главными бутиковыми улицами европейских мегаполисов.

Жилая недвижимость

Про жилую недвижимость разговор отдельный. Новые дома в центре так же редки, как и сделки с коммерческой недвижимостью: в год появляется 2-3 проекта. Неспешный ритм обусловлен исторической застройкой и её плотностью, которые уберегали локацию от резких изменений.

Каждый новый проект становится предметом широкого обсуждения и событием для культурного центра. Конечно, там, где есть возможность, строить надо, тем более что локация обладает роскошными характеристиками – близость к культурному наследию Петербурга предаёт жизни особую, практически музейную, атмосферу. Но архитектура новых домов должна соответствовать уровню центра Петербурга, признанному ЮНЕСКО мировым наследием. Это делает каждый проект штучным и эксклюзивным, а выбор места становится в таком случае практически ювелирной работой.

Новый Невский





Требования к жилым проектам в сердце Петербурга высоки, но не невозможны. Это доказывает опыт ГК «ПСК», которая возводит ЖК бизнес-класса «Новый Невский». Это уже второй проект компании вблизи главного городского проспекта, и в этот раз он появится в рекордной близости – всего в 50 шагах. За последние 10 лет на таком расстоянии от Невского проспекта не было построено ни одного жилого комплекса данного класса.

Проект полностью отражает своё название: наравне с бутиковой улицей дом от ГК «ПСК» задаёт вектор качественному развитию территории, формирует современный облик квартала. «Новый Невский» разработан архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнёры», создавшим знаковые для города проекты. Авторы принимали во внимание контекст локации и выполнили проект в стиле современной классики – максимально корректное решение по отношению к окружающей застройке.

Дом состоит из двух 7-этажных корпусов, выполненных в едином ансамбле. При взгляде на него легко выделить визуально три композиции, что обусловлено исторически сложившимся модулем застройки центра. У каждой из них свой характер, выраженный цветом и декоративными элементами. При этом сохраняется единый ритм, и даже ассиметричные акценты в виде башни не нарушают баланс архитектуры.

Архитектура проекта включает в себя не только вид дома и пространство двора, но и те виды, которые дарят жильцам видовые квартиры. Свобода террасы вбирает в себя и простор неба, закаты с рассветами, белые ночи. К тому же, это дополнительное пространство, которое легко трансформировать в зависимости от предпочтений или времени года. Для ПСК наличие террас в проектах бизнес-класса уже стало непреложным правилом.

Рядом с ЖК находятся Александро-Невская лавра, Митрополичий сад, гимназии и медцентры, торговые и спортивные центры. А в пешей доступности – все знаковые места Петербурга: Эрмитаж, площадь Восстания, Таврический сад, музеи и парки, ради которых в город ежегодно съезжаются миллионы гостей со всего света.

В то же время дом отстоит от Невского проспекта: сверните с динамичной магистрали, сделайте всего несколько десятков шагов – и перед вами предстанет «Новый Невский». Такое расположение отвечает требованию камерности, обязательному для проектов бизнес-класса.

В «Новом Невском» 120 квартир: от одной до пяти комнат, площадью от 47 до 183 кв. м, с высотой потолков от 3.3 до 4 м на верхних этажах. Подземный паркинг с доступом на лифте к этажам рассчитан на 89 машино-мест. Пройти виртуальную экскурсию и ощутить атмосферу будущего дома можно в офисе продаж по адресу Невский пр., 163 Б. Запись на персональную консультацию и подробности о жилом комплексе по телефону (812) 640-38-38.

*По данным Colliers International

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/