Колпинца, протащившего за машиной полицейских, посадили на два с половиной года

На два с половиной года в колонию отправил суд жителя Колпино, протащившего полицейских за своей машиной.

Судя по картотеке суда, приговор вынесли 25 ноября. Местного жителя Алексея Терентьева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Как сообщает прокуратура города, январским вечером 2019 года у дома № 87 по улице Веры Слуцкой автомобиль местного жителя остановили сотрудники ОМВД. На вопрос: «Документики?» – Терентьев зажал полицейским руки стеклом водительской двери и газанул. При движении окно разбилось.

Суд дал жесткую оценку этому событию: два с половиной года в колонии общего режима.





Приговор пока не вступил в силу.

Подобное происходит в Северной столице далеко не впервые. В августе текущего года 21-летний Никита Гамзов пьяным оказал сопротивление двум сотрудникам – одного протащил на капоте, а вторую побил. Пока шло следствие, Гамзов выплатил по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему. В результате дело прекратили в связи с деятельным раскаянием.

В феврале 2019-го суд отправил на полтора года в колонию-поселение Сергея Витренко, который пьяным вел «Ладу Приору». На набережной канала Грибоедова он не остановился в ответ на требование инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД, наехал на него и протащил на капоте около 10 метров. Сотрудник ДПС смог спрыгнуть.