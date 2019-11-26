Заносы: Женщина в Петергофе выкинула в кювет прицеп. В другом ДТП мужчину «спас лик Путина»

Хотя с наступлением холодов значительного роста ДТП в Петербурге не произошло, автомобилисты заметили ухудшение дорожных условий. Скользко было, как говорят, на путепроводе на Рябовском шоссе, где утром 26 ноября столкнулись несколько машин. Да и такие длинные «паровозики», как на Славы, обычно случаются при плохом сцеплении шин с асфальтом.

Занос стал причиной и утренней аварии на Астрономической улице, 6, рядом с Гостилицким шоссе в Петергофе. Как рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «дама на «Додже» выехала на встречную полосу (пошла на обгон) и врезалась в прицеп [«Фольксвагена»], прицеп оторвало, и он улетел в кювет». На самом деле попытки обгона не было, пишет Ирина: «Дама на красном «Додже» – это я. Информация искажена. При торможении меня занесло. И вынесло. На обгон я не выходила. Я не самоубийца».

В комментариях отмечают, что в Петергофе утром на дорогах было очень скользко.





Напомним, к слову, ещё один эффектный занос, случившийся два дня назад на КАД. «Фонтанка» публиковала видеозапись, сделанную регистратором одного очевидца, чудом не ставшего участником ДТП. Позже в соцсетях появилось видео из другого автомобиля, «Форда», красиво обошедшего сбоку крутящуюся легковушку.

Любопытно, что на торпеде «Форда» заметен портрет президента – на месте, где обычно крепят иконки. «Лик Путина уберег от ДТП», – шутят в соцсетях.

В похожей аварии на трассе «Нарва» сегодня, как сообщалось, пострадали три человека.