«Жаль рубить лесные красавицы». Петербуржцам позволят выбрать, какая елка появится на Дворцовой через год

После Нового года петербургские власти запустят голосование о том, какая ель – живая или искусственная – должна украшать Дворцовую площадь во время праздников. Об этом на заседании правительства 26 ноября сообщил председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

«В 2013 году на сайте «Петербургского дневника» уже было проведено голосование, но до сих пор этот вопрос вызывает дискуссию. В прошлый раз большинство жителей высказались за искусственную [ель]: жаль рубить лесные красавицы. И доставка таких елей на Дворцовую площадь требует большой технической подготовки. В этом году было много обращений от жителей города, касающихся возвращения живой ели на Дворцовую площадь. Если будет поручение, мы готовы провести голосование еще раз, посмотреть. И если мнение горожан поменялось, мы к следующему году будем готовить живую ель на Дворцовой площади», – сказал председатель комитета.

В этом году горожан на Дворцовой площади будет ждать 25-метровая искусственная ель. Ее нарядят 20 декабря. Всего в Петербурге к Новому году установят 64 праздничных дерева, а весь центр города «превратится в сказочный мир», пообещал Владимир Рябовол. Оформление города закончится 20 декабря, тогда же подключат все светящиеся гирлянды.

Председатель комитета уточнил, что большинство компаний, которые занимаются в этом году украшением города, – это малые и средние предприятия. Сами же украшения, по словам Рябовола, в большинстве своем произведены в Петербурге и других городах России.



