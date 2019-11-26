Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп. До сих пор такие прыжки показывали только ученицы Тутберидзе

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп. Видео удачной попытки 22-летней спортсменки выложил в Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Ранее Туктамышева рассказывала, что пробует делать четверной тулуп на удочке — специальном устройстве для поддержки фигуристок во время выполнения сложных прыжков.

Отметим, что до сегодняшнего дня четверными прыжками в России владели только воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.



