Сотрудников СПбГУ на время панихиды по Людмиле Вербицкой будут пускать на работу по записи. «Фейсконтроль» организовала ФСО

Чтобы попасть на рабочее место в здании Двенадцати коллегий СПбГУ 27 ноября сотрудникам университета необходимо рассказать о своем намерении заранее. Меры навязаны Федеральной службой охраны.

Об этом «Фонтанке» 26 ноября сообщили читатели, информацию подтвердили в управлении по организации публичных мероприятий СПбГУ. Всем, кто рассчитывает попасть на рабочее место в здании вуза на Университетской набережной, 7/9, необходимо зарегистрироваться через онлайн-форму. В университете отметили, что причиной тому стали требования ФСО. Вероятно, на церемонию прощания с бывшим ректором вуза Людмилой Вербицкой приедет президент России Владимир Путин (27 ноября в Петербурге он открывает трассу М-11 и памятник Даниилу Гранину).

На время прощания также отменены все лекции. В университете отметили, что вход в зал, где пройдет панихида, свободный.

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября. Отпевание пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят декана филологического факультета на Северном кладбище.





Что оставила Петербургу первая женщина-ректор СПбГУ, читайте в материале «Фонтанки» «Говорить как Людмила Вербицкая».