Вторая очередь ЖК «4YOU» от «Аквилон Инвест» готовится к сдаче

«Аквилон Инвест»

Во второй очереди жилого комплекса «4YOU», который возводит холдинг «Аквилон Инвест» в Московском районе, начала работать Государственная приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию.

После успешного прохождения всех этапов проверки объект получит заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после чего начнётся передача ключей.

Кроме полной строительной готовности, в ЖК «4YOU» завершается озеленение и установка детских площадок, спортинвентаря, заканчиваются работы по устройству освещения. Во дворе второй очереди уже установили фонтан, а для райдеров оборудовали профессиональную скейт-рампу. На территории выполнено устройство дорог и проездов, завершается отделка МОП.

В рамках второй очереди ЖК «4YOU» застройщик возвел два 18-этажных жилых корпуса, рассчитанных на 782 квартиры с подземным паркингом. В продаже осталось менее 3% квартир, среди которых несколько «студий» и «однушек» c нишами под гардеробные системы и большими лоджиями, «евродвушки» с просторной кухней-гостиной, а также трехкомнатные квартиры площадью 75-80 кв.м. Оба корпуса аккредитованы крупными российскими банками.

Жилой комплекс 4YOU – масштабный проект холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе Петербурга. Дома строятся в рамках редевелопмента территорий бывшего предприятия «Самсон» в 15-минутной пешей доступности от метро «Звездная». Первая очередь проекта была сдана в эксплуатацию в соответствии с заявленными сроками в конце 2018 года. Всего в проекте – шесть 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с навесными вентилируемыми фасадами, подземными паркингами, удобными кладовыми и коммерческими помещениями на первых этажах. Возведение жилого комплекса ведется в четыре очереди. На придомовой территории будет выполнено комплексное благоустройство, под которое отдано больше 10 000 кв.м участка. В частности, территория будет озеленена, здесь также появятся зоны для отдыха детей и взрослых: детские игровые площадки для разных возрастов, места для спорта – тренажеры, столы для пинг-понга, многофункциональная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол и сквош, зона для выгула домашних питомцев.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/