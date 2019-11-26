Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

За три квартала 2019 года средние расходы петербургского домохозяйства на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 8,3%. И это без мусорной реформы.

О результатах исследования «СберДанных» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) пресс-служба банка сообщила 26 ноября. По данным экспертов, типичные траты на ЖКХ в России за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей в месяц, что на 3% больше, чем год назад. Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, однако в некоторых регионах платежи растут гораздо быстрее.

«Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также в некоторых случаях с изменением методологии в учете потребления энергии», – сообщается в релизе.







Самое быстрое увеличение в Белгородской и Кировской областях – 17,5% и 15,6% соответственно. В первой десятке также оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область – здесь показатель составил 8,3%. Для сравнения: в Москве 5,1% при сопоставимой разрешенной индексации на коммуналку с июля 2019 года (4,5% и 4,8% соответственно). Напомним, ни в Петербурге, ни в Москве мусорная реформа не была запущена.





Летом стало известно, что Смольный ограничится ростом коммунальных тарифов только на 0,4%, однако примерно на 2,5% выросла плата за содержание помещения. В жилищном комитете признали, что в ноябре средний петербуржец заплатит за октябрьские жилищно-коммунальные услуги 4128 рублей, что на 8,15% больше, чем год назад. Чиновники связывают это с ранним https://www.fontanka.ru/2019/11/08/039/ началом протапливания.