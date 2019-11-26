Актриса Нина Ургант перенесла операцию на глазах

Народная артистка России Нина Ургант перенесла плановую операцию на глазах. Об этом «Фонтанке» сообщили в Александринском театре, в труппе которого она состоит с 1962 года. В пресс-службе уточнили, что актрисе не требовалось брать больничный: она входит в число ветеранов коллектива и не выходит на сцену с начала 2000-х годов — последние премьеры с ее участием состоялись в 1997 году. Тем не менее актриса остается на связи с театром, который, в том числе, пересылает ей цветы и поздравления с днем рождения.

В частности, в сентябре этого года на свое 90-летие актриса стала первой обладательницей почетного знака «Александринская роза». Церемония проходила в Царском фойе, награду для артистки принимали ее сын Андрей Ургант и внучка Мария Ургант.

Накануне стало известно, что Нина Ургант подписала открытое письмо Александринского театра, в котором артисты и художественный руководитель труппы выразили протест против «притязаний художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана Б.Я. Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра». В театре уточнили, что актриса подписывала письмо дома в минувшие выходные.

Нина Ургант — лауреат Государственной премии СССР, выпускница Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. Спустя сезон работы в Ярославском академическом драматическом театре им. Ф. Волкова перешла в Александринский, где сыграла множество лирических героинь — всего свыше 35 разноплановых ролей. Также зрителям запомнились ее роли в кино, среди которых самая известная — медсестра Рая в «Белорусском вокзале» Андрея Смирнова.



