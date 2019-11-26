Невский проспект в последний день года перекроют в 9 вечера. Метро будет работать всю новогоднюю ночь

Петербургские власти 31 декабря закроют движение автомобилей и общественного транспорта по Невскому проспекту в 21:00. Об этом на заседании правительства города 26 ноября заявил зампред комитета по культуре Александр Воронко.

При этом всю новогоднюю ночь в Петербурге будет работать метрополитен, сообщил он. Круглосуточной работу метро власти города сделают и в честь Рождества (его отмечают в ночь с 6 на 7 января).

В новогоднюю ночь главной праздничной площадкой станет Дворцовая площадь. Там петербуржцев ждут «игра света, музыки и увлекательная шоу-программа: танцевальный марафон под хиты уходящего года», пообещал Александр Воронко. В 3:00 над акваторией Невы запустят салют. Праздничная программа на всех городских площадках, включая Дворцовую площадь, закончится 1 января в 4:00.



