«Ядерные отходы» для светлого будущего. В Петербург пришли контейнеры с «урановыми хвостами»
Корабль «Михаил Дудин» с грузом обедненного гексафторида урана (ОГФУ, «урановые хвосты». – Прим. ред.) 26 ноября встал на якорь перед проходом через Комплекс защитных сооружений в Финском заливе. Экологи говорят о ввозе «радиоактивных отходов», «Росатом» - о «ценном сырье» для будущего атомной энергетики. «Фонтанка» рассказывает, что происходит.
1 Что привезли
80 металлических контейнеров-цистерн с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ) с немецкого предприятия Urenco в Гронау стартовали 18 ноября. Общий вес – 600 тонн. Вещество является побочным продуктом производства топлива для АЭС. Считается, что материал менее радиоактивен, чем природная урановая руда. Однако ОГФУ легко вступает в реакцию с водяным паром, переходит из твёрдого состояния в газообразное при температуре +56 градусов. Плавиковая кислота, которая образуется при этом, крайне токсична и ядовита. Вызывает болезненные ожоги. Обладает мутагенным действием. При попадании на кожу незаметно всасывается. Симптомы отравления проявляются не сразу. При попадании в кровь может вызвать нарушение сердечной деятельности.
«Зона возможного заражения при разгерметизации контейнера — несколько квадратных километров. Радиационная угроза тоже есть. Уран — альфа-излучатель», – уточняет руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров. Активист российского Гринпис петербуржец Рашид Алимов смог замерить радиационный фон около поезда с грузом. Он в несколько раз превысил естественное фоновое значение. «Росатом» неоднократно подчёркивал, что за годы обращения с ОГФУ в мире не зафиксировано ни одного ЧП. В мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ. Около 40% из них (800 тысяч тонн) хранятся в России. «Это в пересчете на уран (без фтора). Правильнее говорить про 1 млн 200 тыс тонн ОГФУ в РФ», – уточняет Алимов.
2 На каком основании
Ввоз ОГФУ в Россию осуществляется по контрактам иностранных компаний с госкорпорацией «Росатом». Официально материалы ввозятся на переработку/дообогащение с последующим возвратом отправителю. Первые такие контракты были заключены в 90-е годы. В «нулевые годы» регулярный ввоз ОГФУ вызвал обеспокоенность экологов и региональных властей. В конце десятилетия представители «Росатома» утверждали, что новых контрактов по окончанию действия прежних заключаться не будет. В ноябре 2019 года в «Росатоме» не смогли пояснить «Фонтанке», какие объёмы ОГФУ Россия обязалась принять по новым контрактам. «Мы не комментируем детали контрактов», – сообщил 18 ноября заместитель директора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов.
По данным «Гринпис России», новые контракты, о которых известно, были заключены ещё в 2016 году. По контракту с Urenco Германии до 2022 года в Россию должны поступить 12 000 тонн немецких «урановых хвостов». По данным СМИ, из ФРГ летом и осенью 2019 года в Россию ушли уже шесть железнодорожных составов по 600 тонн каждый. По прежним контрактам Россия получала ОГФУ из Германии, Франции, Голландии и Великобритании.
3 Как происходит переработка
До конца «нулевых» «Росатом» планировал использовать российскую установку «Кедр». Но проект не состоялся. В 2010 году стало известно о начале переработки ОГФУ на Электрохимическом заводе в Зеленогорске Красноярского края, на установке, созданной по французским технологиям. За первый год работы было переработано 5000 тонн ОГФУ. Заявленная мощность – 10 000 тонн в год. «Росатом» намерен поставить ещё одну установку на ЭХЗ в Зеленогорске и две на «Уральский электрохимический комбинат» в Свердловской области, где тоже хранятся ОГФУ.
В настоящее время ОГФУ также хранится на площадках «Сибирского химического комбината» в Томской области и «Ангарского электролизного химического комбината» в Иркутской области. В конце 30-х годов «Росатом» планируют вывезти эти запасы ОГФУ к местам переработки на Урале и под Красноярском. После дообогащения отправителю возвращается около 10% массы ввозимого груза. 90% остаются в России. В 2019 году стало известно, что «Росатом» планирует «ликвидировать» все запасы ОГФУ к 2080 году. По расчетам специалистов, связанных с госкорпорацией, в 2024 году, после ввода второй установки по переработке, прекратится рост запасов ОГФУ. С 2027 года начнется их снижение.
4 Как контейнеры хранятся в России
На площадках вышеперечисленных предприятий под открытым небом. В разгар предыдущей общественной кампании против ввоза ОГФУ в РФ в 2008 году «Росатом» организовал поездку для петербургских СМИ в Ангарск. Тогда на площадке АЭХК под открытым небом тысячи контейнеров были составлены в ряды на песчаном поле. Производитель контейнеров утверждает, что при регулярном контроле они могут оставаться в таком состоянии многие годы. Экологи указывают на то, что в ежегодных отчетах профильных подразделений Ростехнадзора до 2011 года фиксировались проблемы с хранением контейнеров. С 2012 года об этом больше не упоминалось, но объяснения причин отсутствия сведений не последовало. Ранее проблемы с безопасностью, вызванные коррозией, фиксировались на всех четырех площадках хранения.
5 Сколько на этом можно заработать
По данным экологов, перевод в менее опасную форму и хранение 1 кг ОГФУ не в России обходится в $10-20. В Россию же материал поступают бесплатно. Стоимость дообогащения (выделение повышенных концентраций U-235 в U-238) оценивается в единицах работы разделения (ЕРР). На 1 кг ОГФУ нужно около 0,1 ЕРР. В мировых ценах 1 ЕРР находится в пределах $40 ($4000 за тонну). В России же из-за дешевизны электроэнергии, по данным экологов, себестоимость переработки ниже более, чем в 2 раза. По прежним контрактам Россия получила более 100 000 тонн ОГФУ. Это миллиарды долларов.
Экологи подчёркивают, что переработанный материал тоже требует трат на хранение, то есть это лишь менее опасное соединение. Сколько можно заработать в будущем на том, что остаётся в РФ, не знает никто. Предполагается использование этого вида радиоактивных материалов для реакторов на быстрых нейтронах. В России существует лишь два таких реактора. Накопленных запасов им хватит на тысячелетия работы, утверждают зелёные. В Германии, Франции и Японии подобные программы были свёрнуты.
6 Как вывоз материалов воспринимают в Германии
Отправка железнодорожного состава из Гронау совпала с митингами «зелёных». Группа активистов блокировала поезд, подвесившись на альпинистском снаряжении прямо над рельсами. В комментариях для СМИ местные экологи свои действия объяснили тем, что страна должна сама избавляться от своих отходов, а перевалка ОГФУ за границу – это «безответственно». О новых контрактах с Россией стало известно из официальных ответов федерального правительства депутатам Бундестага от левых и зелёных партий.
7 Как ввоз материалов воспринимается в России
В 2009 году парламент Санкт-Петербурга добился переноса разгрузки ОГФУ из петербургского порта в Усть-Лугу. Возобновление поставок спустя 10 лет никак не афишировалось до того момента, как на ситуацию обратили внимание «зелёные». «Росатом готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ» – заявил 12 ноября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв на внеочередном заседании Общественного совета госкорпорации с участием ведущих экологических организаций России.
По итогам встречи было решено создать рабочую группу с экологами. «Вторичные источники уранового сырья являются ценным стратегическим ресурсом для мировой ядерной энергетики на ближайшие 50 лет», – заявил на встрече директор по управлению жизненным циклом ядерно-топливного цикла и АЭС госкорпорации Вячеслав Корогодин. В ряде российских городов прошли одиночные пикеты против ввоза ОГФУ. Гринпис призвал противников ввоза публиковать в соцсетях фотографии таких действий с хэштегом #НетУрановымХвостам. Более 25-ти общественных объединений подписали коллективное обращение к правительству РФ. Более 40 000 граждан подписали соответствующую петицию.
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