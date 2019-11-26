«Ядерные отходы» для светлого будущего. В Петербург пришли контейнеры с «урановыми хвостами»

1 Что привезли

80 металлических контейнеров-цистерн с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ) с немецкого предприятия Urenco в Гронау стартовали 18 ноября. Общий вес – 600 тонн. Вещество является побочным продуктом производства топлива для АЭС. Считается, что материал менее радиоактивен, чем природная урановая руда. Однако ОГФУ легко вступает в реакцию с водяным паром, переходит из твёрдого состояния в газообразное при температуре +56 градусов. Плавиковая кислота, которая образуется при этом, крайне токсична и ядовита. Вызывает болезненные ожоги. Обладает мутагенным действием. При попадании на кожу незаметно всасывается. Симптомы отравления проявляются не сразу. При попадании в кровь может вызвать нарушение сердечной деятельности.

«Зона возможного заражения при разгерметизации контейнера — несколько квадратных километров. Радиационная угроза тоже есть. Уран — альфа-излучатель», – уточняет руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров. Активист российского Гринпис петербуржец Рашид Алимов смог замерить радиационный фон около поезда с грузом. Он в несколько раз превысил естественное фоновое значение. «Росатом» неоднократно подчёркивал, что за годы обращения с ОГФУ в мире не зафиксировано ни одного ЧП. В мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ. Около 40% из них (800 тысяч тонн) хранятся в России. «Это в пересчете на уран (без фтора). Правильнее говорить про 1 млн 200 тыс тонн ОГФУ в РФ», – уточняет Алимов.