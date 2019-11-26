Женщина на внедорожнике рикошетом от отбойника выкинула грузовик в кювет на «Нарве»

Три человека отправились в больницу после ДТП на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Там столкнулись встречные внедорожник и грузовик.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:42 26 ноября на 101-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 46-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi, двигаясь со стороны Петербурга в направлении Кингисеппа, по неустановленной причине наехала на силовое ограждение. После этого внедорожник вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате фургон вылетел в кювет. Травмы получили оба водителя и пассажир «Митсубиши». Пострадавших доставили в ЦРБ Кингисеппа.



