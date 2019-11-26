Потому что кто-то слишком много ест. Енот поселился в вентиляции дома, где его кормят жильцы

В Интернете появилось видео, снятое в одном из домов в Коми, на котором енот вылезает из вентиляции, чтобы попросить еды у жильцов. Очевидцы уверяют, что таким образом животное обитает уже неделю.

«Выбраться, к сожалению, пока не может, а различные службы помощи животное только напугают. Есть вероятность, что он может заблудиться в лабиринтах вентиляции и погибнуть. Пытаются [жильцы дома] и думают, как помочь. Пока поят и кормят», – рассказала 26 ноября изданию BNK местная жительница.

По ее словам, енот обитает в вентиляции уже неделю. Его заметили по шуму. «Сначала подумали , что в вентиляции голубь, а вылезла мохнатая голова», – рассказала очевидица.





Воркутинские паблики во «ВКонтакте» сообщают, что енот сбежал от местного жителя. По его словам, животное весит 15 кг, поэтому его будет сложно вызволить.

Напомним, что на прошлой неделе енот потерялся и в Санкт-Петербурге. Хищник залез на дерево на Суздальском проспекте и вел себя агрессивно.