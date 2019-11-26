Путин отменил «унизительное» детское пособие в 50 рублей

Владимир Путин отменил компенсацию в виде 50 рублей по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет. Указ опубликован 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Пособия будут отменены с начала 2020 года, однако те, кому они были начислены ранее, продолжат получать компенсацию.

В августе был подписан закон, согласно которому выплаты на первых двух детей в возрасте от полутора до трёх лет будут равны прожиточному минимуму на ребёнка. Получать их смогут семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека или меньше.

Размер пособия в 50 рублей был установлен в 1994 году. Владимир Путин пообещал увеличить его, после того как этот вопрос был поднят на «прямой линии» в июне. Президент тогда признал действующий размер пособия «унизительным».



