«Ларькам места нет?» Активистов беспокоит вырубка деревьев на «Удельной»

В районе «Удельной» днем 26 ноября раздаются стук топора и визг пилы. Там рубят клены и дубы, тревожа местных жителей — тем кажется, что деревья совсем не старые, а вот ларьков в округе и так полно. Резонанс дошел до СМИ, но ответственные за насаждения уверяют — паника напрасна.

Жители Петербурга и экоактивисты возмущаются внезапной вырубкой деревьев у метро «Удельная» – на Енотаевской улице, 16, и на Ярославском проспекте, 28. Они фотографируют работы и выкладывают снимки в социальных сетях с такими комментариями: «Не вполне ясно, действительно ли это старые деревья», «Это дерево старым не выглядит. Ларькам места нет?». Последние на изображениях присутствуют и, судя по всему, ни у кого не вызывают вопросов.





Как выяснила «Фонтанка», защитники спиленных деревьев на Енотаевской опасаются зря:

«Протокол о том, что деревья пора спилить, составили ещё в середине лета. Дуб и клен были сухостойные на 100%, поврежденные, все в трещинах. Им было просто не выжить. За ними никто не ухаживал. Десятилетиями этими газонами не занимались», – сообщили журналисту в садово-парковом предприятии «Выборгское».

Там добавили, что деревья в плохом состоянии по всей Енотаевской улице.

Информации по спиленным деревьям на Ярославском (а оба адреса рядом) служба не предоставила, отметив, что там могло работать другое предприятие. Но сами же активисты признают: срубленные насаждения были старыми.