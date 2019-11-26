Школьников в Невском районе эвакуировали из-за дымящихся ламп

Всех учеников школы на улице Джона Рида, 3, корпус 1, в Петербурге эвакуировали днем 26 ноября из-за короткого замыкания в классе биологии. Обошлось короткой прогулкой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, в 667-й школе произошло короткое замыкание, дым пошел из-под потолка, неисправность была в лампах. Всех детей эвакуировали, класс проветривают. Система оповещения сработала штатно, никто не пострадал.

В школе уточнили, что в настоящее время все дети вернулись на уроки.



