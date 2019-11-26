Медиа-форум «Диалог культур» открылся в Санкт-Петербурге: что ждет молодых журналистов?

В Эрмитаже 26 ноября стартовал ХIV форум молодых журналистов «Диалог культур», собравший коллег из 35 стран и более 50 регионов России.

«Победили вместе» — так озаглавлена приуроченная к форуму фотоэкспозиция в Главном штабе Эрмитажа, посмотреть которую 27 ноября сможет любой желающий. Проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне объединил 120 фотографий ветеранов, живущих в разных уголках мира от Канады до Австралии.

Ежегодно «Диалог культур» предлагает молодым журналистам выбрать город, в котором пройдет их заключительный день, а также создание репортажей «Один день в России». В этом году такими точками на карте России стали Нижний Новгород, Выборг и Псков.

Как заявил председатель оргкомитета медиа-форума Ашот Джазоян, «очень важно создать благоприятную атмосферу для плодотворного сотрудничества русских и зарубежных коллег. Совместные трансграничные медиа-проекты будут являться результатом не только диалога культур, а, в первую очередь, диалога профессионалов. Мы стремимся разрушить стереотипы вокруг стран и, таким образом, вывести взаимодействие журналистов на новый уровень общения».





В этом году в «Диалоге культур» впервые встретятся представители русских СМИ за рубежом. Участники обсудят, какие новые форматы интересны аудитории в их странах, чем профессионалы в области медиа могут быть полезны друг другу и в каких направлениях могут сотрудничать.

Организаторами форума выступили Медиаконгресс «Содружество журналистов», Государственный Эрмитаж, Союз журналистов России, Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Санкт-Петербурга и Фонда «Русский мир».