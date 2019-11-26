МКБ запускает кредитную акцию «Сочиняйте мечты»

ПАО МКБ

26 ноября 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) предлагает всем новым клиентам оформить потребительский кредит по ставке от 9,9% годовых без поручительства и обеспечения.

В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.

Срок рассмотрения заявки по акции «Сочиняйте мечты» — от 5 минут. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис МКБ-платежи, в «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка.

Условия акции распространяются на клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Для оформления кредита нужен только паспорт. Средства могут быть использованы на любые цели, кроме открытия и развития бизнеса.

Срок действия акции: с 26.11.2019 года до 31.01.2020 года. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.