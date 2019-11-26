«Наше преимущество – в математике». Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса» и призвал дорожить тем, что есть

Президент России Владимир Путин поделился деталями встречи с акционерами и руководством «Яндекса», которая, по его словам, прошла несколько дней назад.

Как 26 ноября пишет «Интерфакс», президент рассуждал о положении компании на международном рынке. Он отметил, что в других странах есть отличные специалисты и оборудование, но у России свои особенности.

«Наше конкурентное преимущество – в математике», – заявил Путин, призвал «развивать» научную школу и ей дорожить. Он отметил, что ему нравятся проекты с иностранными коллегами, которые сегодня делает «Яндекс».

В ноябре 2019 года от «золотой акции» компании отказался Сбербанк. Это произошло на фоне заявления «Яндекса» об изменениях в структуре корпоративного управления. Планируется, что «золотая акция», которая позволяет блокировать любые решения совета директоров, достанется некоему Фонду общественных интересов. Структуру создадут ради того, чтобы именно она принимала решения о движении и покупке акций, занималась согласованиями в сфере защиты личных данных пользователей и вела переговоры о зарубежном партнёрстве.



