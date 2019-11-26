Движение трамваев по Петергофскому прервалось из-за повреждения сети. Легковушки встали в пробку

Аварийные работы затруднили движение на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести 26 ноября.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», зафиксировано повреждение контактной сети на участке пересечения трамвайной и троллейбусной линий, сейчас аварийщики устраняют его. Начало задержки – в 11:25, примерно к 14:15 планируется полностью восстановить работу оборудования и электротранспорта.

Из-за повреждения изменены два трамвайных маршрута. 60-й следует только до улицы Маршала Казакова, 36-й – по проспекту Стачек, затем по Десантников и Казакова, и уходит на свою трассу.





Во время ремонта машины аварийной службы перекрывали большую часть проезжей части, и наблюдались заторы. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в 13:55 сообщили о том, что трамваи пошли.