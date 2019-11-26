Администрацию губернатора Петербурга возглавит Пикалев. Потехина, кроме политики, будет курировать образование

Новым руководителем администрации губернатора Петербурга станет Валерий Пикалев, бывший начальник охраны Валдайской резиденции президента Владимира Путина. В статусе вице-губернатора он также будет отвечать за вопросы безопасности, информатизации и связи, сообщил 26 ноября собеседник «Фонтанки» в Смольном.

Еще один новый вице-губернатор Ирина Потехина будет курировать медиасферу, молодежную политику, а также общее среднее образование.

Таким образом, между новыми вице-губернаторами будет распределен функционал Любови Совершаевой, которая одновременно курировала внутреннюю политику и руководила администрацией. Накануне Александр Беглов объявил, что Совершаева возвращается на работу в полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу.

Части полномочий в результате кадровых перестановок лишится вице-губернатор Владимир Кириллов. Сейчас именно он курирует вопросы безопасности (наряду со сферой культуры). Комитет по образованию тоже находится в его ведении.





Без куратора пока остается комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике, который несколько месяцев назад возглавил экс-депутат Заксобрания от ЛДПР Олег Капитанов. До сих пор этот комитет курировала Любовь Совершаева, но среди подконтрольных новым вице-губернаторам ведомств его не оказалось. По словам собеседника «Фонтанки», есть вероятность, что этот комитет будет подчинен напрямую Александру Беглову.

Кандидатуры новых вице-губернаторов Александр Беглов внес в Заксобрание накануне. Депутатам предстоит проголосовать за утверждение на должностях заместителей губернатора Ирины Потехиной (до сих пор она работала замминистра просвещения РФ) и Валерия Пикалева (он за последний год успел поработать вице-губернатором в Новгородской и Ленинградской областях).