60 кг копеек превратились в 19,5 тысяч евро. Лимонов выиграл дело в Европейском суде против Лужкова

Европейский суд по правам человека присудил 19,5 тысяч евро Эдуарду Лимонову. Писатель еще 11 лет назад обратился в ЕСПЧ с жалобой на полумиллионный штраф, который ему присудили в 2007-м после жалобы мэра Москвы Юрия Лужкова.

О решении Страсбурга 26 ноября сообщает «Медуза».

Напомним, Лужков подал в суд на публициста за высказывание в эфире «Радио Свобода»: писатель утверждал, что «московские суды подконтрольны Лужкову». Тогдашнего мэра столицы слова писателя задели. Политик подал иск к Лимонову о защите чести и достоинства. Бабушкинский суд Москвы выписал писателю полумиллионный штраф.

После решения суда Лимонов вышел к мэрии Москвы и объявил сбор мелочи для Лужкова, как напоминает «Медиазона». В огромную кепку жители столицы пожертвовали 60 кг копеек.





Медные богатства Лимонова не удовлетворили. Писатель подал жалобу в ЕСПЧ в 2008 году. Спустя 11 лет Европейский суд признал, что решение российского суда нарушает право на свободу выражения мнения.