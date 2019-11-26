Газовая плита на Просвещения «хлопнула» во время приготовления обеда. Из дома пришлось эвакуировать 17 человек

Хлопок в плите квартиры на проспекте Просвещения, 28, в Петербурге произошёл во время приготовления пищи. Бригада «ПетербургГаза» узнала об этом от двух жильцов, которых вывели из квартиры с вылетевшими окнами.

Однако дом обслуживает другая организация. В ТСЖ «Фонтанке» рассказали, что здание газифицировано группой компаний «Газ-Трейд». Корреспондент запросил комментарий у организации.

Хлопок на втором этаже девятиэтажки спровоцировал эвакуацию 17 человек. Двое из них готовили обед в пострадавшей от взрыва квартире.



