Два французских военных вертолета столкнулись во время контртеррористической операции в Мали. Погибли 13 человек

Операция французской армии в Африке закончилась трагедией после столкновения двух вертолетов. Соболезнования уже выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Тринадцать наших солдат погибли в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель: защитить нас», - написал 26 ноября французский президент в своем Twitter.

По данным издания France Info, среди погибших в Африке были капрал, шесть офицеров и шесть унтер-офицеров.

В Мали находятся около 4,5 тысяч французских солдат. Кроме того, армия Франции расположена в других странах Сахельской группы. На сайте французского МИД указано, что целью республики в Африке остается «борьба с терроризмом, трансграничной организованной преступностью и торговлей людьми». Военные операции проводятся с 2017 года.

На севере Мали с 2012-го продолжаются столкновения между правительственными силами и исламскими радикалами. Вертолеты, которые стали одним из главных видов транспорта в регионе, часто становятся мишенью террористов. Так, в конце прошлого года неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8.



