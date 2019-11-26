Белые медведи в Арктике питаются пластиком. Мусор составляет до четверти их рациона

Четверть рациона белых медведей в Арктике составляют пластиковые отходы. Об этом заявил замдиректора национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин, пишет 26 ноября «Интерфакс».

Ученые изучили содержимое желудка и экскрементов медведей, которые часто приближаются к месту обитания людей. Примерно 25% содержимого оказалось полиэтиленовыми пакетами, обертками и прочим подобным мусором. Из-за пластика также страдают другие арктические млекопитающие и птицы.

Мизин подчеркнул, что причиной гибели животных становится также плавучий мусор — например, рыболовные снасти. Сейчас такие случаи в Арктике единичны, но если пластиковое загрязнение региона продолжится, то животные «будут страдать и гибнуть чаще», уточнил ученый.



