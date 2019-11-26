«Ты делаешь это без должного уважения». Матрос сломал челюсть старшине за грубое «стройсь!»

Матрос Илья Булай выслушал приговор в 224 гарнизонном военном суде. Он получил год условно за то, что сломал своему старшине челюсть. Об этом 26 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, 8 сентября Булай, находясь в казарме, ударил старшину второй статьи Деменкова кулаком по зубам, в результате чего челюсть оказалась сломана. Причиной стало грубое требование старшего по званию привести себя в порядок и выйти на построение.

На суде Булай признал вину и пояснил, что вспылил, когда Деменков прикрикнул на него. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.



