«Вспомним Башлачёва и "Кино"». «Добрый рок» приглашает на благотворительный кавер-концерт

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает петербуржцев и гостей города на акустический кавер-концерт в клуб-музей «Котельная Камчатка». Средства от продажи билетов будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз на сцене легендарного клуба выступят Алексей Дёмин, Гани Сауханов, Вадим Сурбеев и Денис Солодягин.

«Будем вспоминать творчество любимого поэта Александра Башлачёва, культовых групп "Кино" и "Гражданская оборона", услышим авторский материал талантливых исполнителей», – рассказали организаторы.

Концерт состоится 28 ноября в 19:00.

Средства от продажи билетов будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.