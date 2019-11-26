Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 64.02р
70.52р
14:03 26.11.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
26.11.2019 14:00
Печать

«Вспомним Башлачёва и "Кино"». «Добрый рок» приглашает на благотворительный кавер-концерт

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает петербуржцев и гостей города на акустический кавер-концерт в клуб-музей «Котельная Камчатка». Средства от продажи билетов будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз на сцене легендарного клуба выступят Алексей Дёмин, Гани Сауханов, Вадим Сурбеев и Денис Солодягин.

«Будем вспоминать творчество любимого поэта Александра Башлачёва, культовых групп "Кино" и "Гражданская оборона", услышим авторский материал талантливых исполнителей», – рассказали организаторы.

Концерт состоится 28 ноября в 19:00.

Средства от продажи билетов будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Справка:

Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор