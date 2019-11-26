«Левада-центр»: Каждый второй студент хочет уехать из России

Каждый пятый россиянин хочет переехать за границу на постоянное место жительства. Об этом 26 ноября сообщает «Левада-центр». Если в мае покинуть Россию как постоянное место обитания был готов каждый седьмой гражданин – 15%, то осенью 2019 года таких россиян насчитывался уже 21%. «Определённо да» на вопрос об эмигрантских настроениях отвечают 8% граждан. Ещё 13% ответили «скорее да».

Фото: фото - levada.ru

«Скорее нет» на вопрос о желании переехать на ПМЖ в другую страну россияне отвечают так же активно, как полгода назад (каждый пятый, 20%). А вот количество тех, кто категоричен в этой форме патриотизма и сказал своё «определённое нет», сократилось с майских 63% до осенних 57%.

Десять лет назад уехать из России хотел каждый восьмой (13%). 80% граждан об эмиграции не думали от слова «совсем».





Чаще всего уехать хотят молодые россияне. В возрасте до 24 лет так ответили 53% респондентов. И это максимальное значение за последние годы. В 2014 году о таких настроениях социологам рассказал лишь каждый пятый (22%) студент. С 2% до 7% выросло число желающих переехать в другую страну и во всех остальных возрастных группах.

Фото: фото - levada.ru

В топ-5 главных причин, которые навевают мысли об эмиграции, попали: желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическая обстановка в России (40%), высокое качество медицинских услуг за рубежом (35%), политическая обстановка в России (33%) и большие возможности для карьерного роста (28%).

Доля поддержки Владимира Путина среди тех, кто не думал уезжать, составляет 73%. Среди тех, кто подумывает покинуть страну, деятельность действующего президента одобряет только каждый второй – 54%.

У каждого пятого россиянина (20%) за последние два-три года за границу переехали либо родственники, либо друзья.

В феврале 2019 года «Левада-центр» фиксировал, что россиян, поддерживающих эмиграцию, вдвое больше, чем тех, кто относится к ней отрицательно. О том, что уехать за рубеж в 2018 году был готов каждый пятый россиянин, в апреле 2019 года сообщил американский институт изучения общественного мнения Gallup.

АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иностранных агентов Минюста.