В девятиэтажке на Просвещения произошёл взрыв. Волной выбило окна

Взрыв на втором этаже жилого дома прозвучал в Выборгском районе Петербурга днём 26 ноября. Предполагается, что рванул газ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, на втором этаже девятиэтажки на Проспекте Просвещения, 28, произошёл хлопок. Эпицентр находился на кухне. В результате в квартире выбило окна, возгорания и пострадавших нет. На место выехала бригада «ПетербургГаза». «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы компании.



