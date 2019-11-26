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Происшествия
26.11.2019 13:14
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Число жертв землетрясения в Албании растёт. Под завалами десятки людей, спасение мальчика попало на видео

Число жертв землетрясения в Албании растёт. Под завалами десятки людей, спасение мальчика попало на видео

В результате землетрясения в Албании 26 ноября, по неофициальным данным, погибли 11 человек, в том числе 10-летний мальчик в Дурресе, сообщает албанское издание Koha Jone. По данным Faktor.al, уже госпитализированы 325 человек. Десятки остаются под завалами, их ищут спасатели.

В городе Тумане (Thuman?), где ситуация наиболее драматична, пожилая женщина погибла под обломками здания, а на её коленях родственники и пожарные нашли маленького племянника – живым. Один мужчина умер, в панике выпрыгнув из окна, другой – потеряв управлением автомобилем во время толчков.


Организованных российских туристов сейчас в Албании нет, так как пляжный сезон уже закончился, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Не исключено, что там есть самостоятельные или деловые туристы, «но нам об этом ничего не известно», отметила Ломидзе.

РИА Новости приводит рассказ россиянки Аллы, проживающей в столице Албании. Она проснулась около 4 часов утра от очень сильных толчков. «Дом трясло с невероятной силой, показалось, что около минуты. Был слышен даже гул, посуда гремела, спросонья было очень страшно. Дети, к счастью, не проснулись. В квартире появились трещины на потолке и стенах ... После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно, – говорит Алла. – Улица была полна паникующих и мёрзнущих людей».

Вот как выглядело землетрясение «глазами» камер видеонаблюдения в одном из кафе.

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы ночью 26 ноября недалеко от столицы страны Тираны. Сильнее всего они ощущались в Тиране и Дурресе, расположенном ближе всего к эпицентру землетрясения.

 

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