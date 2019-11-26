В Петербурге неизвестный сбил парня на тротуаре и скрылся. В Ленобласти в ДТП погибли трое

За понедельник, 25 ноября, в Петербурге и Ленобласти произошло 420 дорожных аварий. И хотя на петербургских дорогах их было в шесть раз больше, пострадавших в них – вдвое меньше, чем в области. Кроме того, областные аварии унесли за сутки три жизни, тогда как в Петербурге погибших не было.

Серьезное ДТП произошло вечером в Центральном районе города. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:40 у дома 16 по Кузнечному переулку неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода – парня лет 25 на вид. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Виновника ДТП разыскивают.

В аварии с такси и перевернувшейся «ГАЗелью» на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД, никто не пострадал. Очевидец ранее сообщал, что в легковушке ехали ребенок и беременная женщина.

Всего же за минувший день в Петербурге зафиксировали 361 ДТП, сообщает 26 ноября Управление ГИБДД по СПб и ЛО. В пяти из них пострадали люди – всего пятеро. Детей среди них нет.





В Ленинградской области за понедельник произошло 59 дорожных аварий, а пострадавшие были в 9 случаях. Травмы получили 11 человек, в том числе двое детей. Три человека погибли.

В 18:20 на 4-м километре автодороги Новое Токсово – Скотное – Керро во Всеволожском районе под машину угодил пешеход. Как стало известно «Фонтанке», 39-летний житель Нового Девяткино на автомобиле Renault Laguna сбил 58-летнего жителя поселка Кузьмоловский, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался до прибытия скорой.

А в ДТП с легковушкой и грузовиками на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе, по уточненным данным, погибли двое. Ранее сообщалось только об одном погибшем. По информации «Фонтанки», 27-летняя пассажирка «Мазды», как и водитель, скончалась от полученных травм. Оба погибших – жители Карелии.

Напомним, авария произошла в 15:40 на 230-м километре федеральной трассы «Кола». 33-летний водитель Mazda 3 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo, после чего легковушку отбросило обратно на свою полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu с номерами Челябинской области.

В ДТП также пострадал водитель «Вольво» – 52-летний житель Краснодарского края. Он получил сочетанную травму головы, шеи, грудной клетки и живота и был госпитализирован в состоянии средней тяжести в травматологическое отделение лодейнопольской больницы.