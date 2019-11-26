«Я в прямом эфире смотрел через камеру». Беглов обсудил с правительством пикет санитарки на Дворцовой площади

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства акцию протеста, которую недавно провела уволенная сотрудница онкологического диспансера. «Я смотрю, есть некоторые обращения от младшего медицинского персонала, что идут сокращения, чтобы выполнить национальный проект. На Дворцовую площадь даже с плакатом вышли, я смотрел в прямом [эфире] через камеру», – рассказал он на заседании 26 ноября.

Однако председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец заверил губернатора, что сокращений младшего медицинского персонала в городе нет. На Дворцовую площадь вышла «санитарка, которая, к сожалению, объективно скрыла факт наличия у нее инвалидности», – заявил чиновник. «Когда это было обнаружено, ей был предложен вариант трудоустройства с учетом имеющихся ограничений. Но она осознанно пошла на конфликт, отказалась от трудоустройства, чтобы продемонстрировать эту ситуацию», – объяснил председатель комитета.

Инвалид третьей группы Елена Корнева вышла с одиночным пикетом на Дворцовую площадь 15 ноября. Она работала санитаркой в онкологическом диспансере на протяжении нескольких лет. Корнева считает, что оказалась уволена из-за того, что привлекла внимание профсоюза к невыполнению майских указов президента по уровню зарплат медицинских работников. По словам уволенной санитарки, как пишет «Север.Реалии», о ее инвалидности работодатели знали: она получила ее после того, как перенесла рак, который лечила именно в этом диспансере.



